Φιλιππίνες: Νέος ισχυρός σεισμός στο νότιο τμήμα της χώρας - Νέα προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Φιλιππίνες: Νέος ισχυρός σεισμός στο νότιο τμήμα της χώρας – Νέα προειδοποίηση για τσουνάμι

14:50, 10/10/2025
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας.

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Στους 6 οι νεκροί από τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ

Στους έξι αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες, 11 ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση που προκάλεσε τον θάνατο 74 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Τρεις εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά στα δυτικά της Μανάι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η σήραγγα στην οποία βρίσκονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κεντ Σιμεόν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης στη γειτονική πόλη Παντουκάν.

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Νταβάο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων δυτικά του επίκεντρου, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών αρχών χωρίς να δίδονται άλλες λεπτομέρειες.

