Quantcast
Φιλιππίνες: Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι - Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου που μετέφερε βοήθεια στους πληγέντες - Real.gr
real player

Φιλιππίνες: Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι – Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου που μετέφερε βοήθεια στους πληγέντες

20:00, 04/11/2025
Φιλιππίνες: Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι – Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου που μετέφερε βοήθεια στους πληγέντες

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των Φιλιππίνων συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές στο κέντρο της χώρας από το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι, που έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 40 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο φιλιππινέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι μια αποστολή έρευνας ανέσυρε έξι πτώματα που πιστεύεται είναι αυτά του πιλότου και των άλλων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου Huey στο νησί Μιντανάο.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα αυξήθηκε σε 39 στο νησί Τσεμπού, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Φιλιππίνες: Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι - Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου που μετέφερε βοήθεια στους πληγέντες

Φιλιππίνες: Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι - Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου που μετέφερε βοήθεια στους πληγέντες

20:00 04/11
Deborra-Lee Furness: Η κίνηση που δεν αρέσει καθόλου στον Hugh Jackman

Deborra-Lee Furness: Η κίνηση που δεν αρέσει καθόλου στον Hugh Jackman

19:45 04/11
Βόρεια Κορέα: Έχει στείλει από τον Σεπτέμβριο 5.000 στρατιώτες στη Ρωσία, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα

Βόρεια Κορέα: Έχει στείλει από τον Σεπτέμβριο 5.000 στρατιώτες στη Ρωσία, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα

19:30 04/11
Βορίζια: «Του διέλυσαν το σώμα, ούτε ένα λεπτό δεν έζησε» - Σπαρακτικά τα λόγια της συζύγου του 39χρονου

Βορίζια: «Του διέλυσαν το σώμα, ούτε ένα λεπτό δεν έζησε» - Σπαρακτικά τα λόγια της συζύγου του 39χρονου

19:29 04/11
Αφγανιστάν: Κάτοικοι έχουν αρχίσει να απομακρύνουν τα ερείπια μετά τον χθεσινό σεισμό με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 1.000 τραυματίες

Αφγανιστάν: Κάτοικοι έχουν αρχίσει να απομακρύνουν τα ερείπια μετά τον χθεσινό σεισμό με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 1.000 τραυματίες

19:15 04/11
Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»

Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»

19:00 04/11
Μιμή Ντενίση: «Νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου»

Μιμή Ντενίση: «Νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου»

19:00 04/11
Φινλανδία: Η πρώην πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν καταγγέλλει τον σεξισμό που υπέστησαν οι γυναίκες μέλη της κυβέρνησής της

Φινλανδία: Η πρώην πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν καταγγέλλει τον σεξισμό που υπέστησαν οι γυναίκες μέλη της κυβέρνησής της

18:45 04/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved