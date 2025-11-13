Φιλιππίνες: Ο πρόεδρος Μάρκος υπόσχεται πως θα «βάλουμε κόσμο στη φυλακή» για εικονικά αντιπλημμυρικά έργα - Real.gr

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων υποσχέθηκε σήμερα ότι πρόσωπα που ενέχονται σε πολύκροτο σκάνδαλο που αφορά την ανέγερση αντιπλημμυρικών υποδομών «φαντασμάτων» θα έχουν συλληφθεί πριν από τα Χριστούγεννα, μετά τα πλήγματα δυο τυφώνων που άφησαν πίσω εξαιρετικά βαρύ απολογισμό θυμάτων και τομείς της χώρας πλημμυρισμένους.

Η οργή αυξάνεται στη χώρα εξαιτίας του πιο εκτενούς σκανδάλου διαφθοράς των τελευταίων δεκαετιών, που είχε βάλει στο επίκεντρο της ομιλίας του για την «κατάσταση του έθνους» ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος τον Ιούλιο.

Καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το πλήγμα του Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους στο αρχιπέλαγος, ο κ. Μάρκος είπε πως έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σε βάρος των περισσότερων από τα πρόσωπα που ενέχονται σε εικονικά αντιπλημμυρικά έργα.

«Δεν ασκούμε μηνύσεις για να δώσουμε καλή εικόνα. Ασκούμε μηνύσεις για να βάλουμε κόσμο στη φυλακή», είπε ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

«Δεν θα περάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα… Οι ευτυχισμένες μέρες τέλειωσαν», πρόσθεσε.

Επικεφαλής κατασκευαστικών εταιρειών, αξιωματούχοι της δημόσιας διοίκησης και ακόμη και μέλη του κοινοβουλίου ενέχονται στην υπόθεση: κατηγορούνται πως απαιτούσαν ως προμήθεια το 10 ως 25% των δημοσίων κεφαλαίων που κατανέμονταν σε κάθε έργο.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν τον Σεπτέμβριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υποθέσεις διαφθοράς αυτές. Το σκάνδαλο οδήγησε στην πτώση του προέδρου της Γερουσίας και του προέδρου της κάτω Βουλής, του Μαρτίν Ρομουάλδες — εξάδελφου του προέδρου.

Ο κ. Μάρκος διευκρίνισε ότι ο εξάδελφός του δεν είναι «μέχρι στιγμής» αντιμέτωπος με έρευνα, κάνοντας λόγο για έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Αλλά, πρόσθεσε, «κανένας δεν εξαιρείται από αυτή την έρευνα».

Οι Φιλιππίνες βρίσκεται ακόμη σε σοκ εξαιτίας των ζημιών τις οποίες προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, που τις έπληξε την Κυριακή, πλημμυρίζοντας εκατοντάδες χωριά.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωνε το κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 232 ανθρώπους.

Τα κατά φαντασία αντιπλημμυρικά έργα στοίχισαν κάπου 118,5 δισεκατομμύρια πέσος (1,7 δισεκ. ευρώ) στην οικονομία της χώρας την περίοδο ανάμεσα στο 2023 και στο 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι, κατά κανόνα, αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα. Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας πλήττεται εξάλλου από την άνοδο του επιπέδου της θάλασσας.