Φιλιππίνες: Σε 25 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από τον τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ - Κατευθύνεται προς την Ταϊβάν - Real.gr

Μέλη σωστικών συνεργείων στις Φιλιππίνες ξεκίνησαν σήμερα να καθαρίζουν τις περιοχές που επλήγησαν από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, εκμεταλλευόμενα την υποχώρηση των υδάτων στα πλημμυρισμένα χωριά, όπου ο απολογισμός αυξήθηκε σε 25 νεκρούς.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, που ανάγκασε 1,4 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα ενώ ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στο γειτονικό νησί της Ταϊβάν, στο οποίο ο τυφώνας αναμένεται να φθάσει αύριο.

Ο Φουνγκ- γουόνγκ έφτασε το βράδυ της Κυριακής στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, λίγες ημέρες αφότου ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 232 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Στην παράκτια επαρχία Ιζαμπέλα, μια πόλη 6.000 κατοίκων παρέμενε σήμερα αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, δήλωσε εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ επίσης αποκομμένα ήταν τμήματα της γειτονικής επαρχίας Νουέβα Βιζκάγια.

«Δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε τις περιοχές αυτές», δήλωσε ο Αλβίν Αϊσόν, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καγκαγιάν προσθέτοντας ότι οι κατολισθήσεις εμποδίζουν τους διασώστες να φθάσουν στους πληγέντες.

Άλλοι κάτοικοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή «σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά όταν επιστρέψουν στα σπίτια τους θα χρειαστεί χρόνος για την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα παιδί 10 ετών σκοτώθηκε στην Νουέβα Βιζκάγια. Περιλαμβάνεται στους 25 νεκρούς που καταγράφηκαν σε νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας, ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο.

Μεταξύ των θανάτων, οι 19 καταγράφηκαν στην Κορδιλιέρα, τη μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αλεχάντρο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ακόμα και η παροχή «πρώτων βοηθειών» θα απαιτήσει εβδομάδες. «Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς αυτή τη στιγμή είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης στα απομονωμένα σημεία, ο καθαρισμός των δρόμων και η αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης και επικοινωνίας, αλλά εργαζόμαστε επ’ αυτού», δήλωσε.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ κατευθύνεται πλέον προς την Ταϊβάν, όπου τα σχολεία, τα γραφεία και οι υπηρεσίες ήταν κλειστά σε πολλές κομητείες.

Έως και 400 χιλιοστά βροχής αναμένεται να πέσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης και της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις ορεινές περιοχές, τα παράλια και «άλλα επικίνδυνα σημεία» για να «περάσουν την περίοδο αυτή με ασφάλεια».

