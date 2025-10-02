Quantcast
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 72 νεκροί και 294 τραυματίες από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ - Real.gr
real player

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 72 νεκροί και 294 τραυματίες από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ

05:30, 02/10/2025
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 72 νεκροί και 294 τραυματίες από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ

Σε 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, συμπληρώνοντας πως 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο

00:40 02/10
Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε τέσσερις περιοχές - Πότε θα φτάσει στην Αττική

23:14 01/10
Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»

21:00 01/10
WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

WSJ: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πλήγματα σε υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία

03:00 02/10
Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε νήπιο 2,5 ετών - Σώο το παιδί, συνελήφθη ο οδηγός

01:40 02/10
Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα»

19:37 01/10
Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η διεθνούς φήμης πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ

23:44 01/10
Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

Champions League: Πάλεψε, αλλά λύγισε ο Ολυμπιακός στο Emirates - Νίκη 2-0 για την Άρσεναλ - Βίντεο

23:58 01/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved