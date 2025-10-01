Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 147 τραυματίες από τον σεισμό 6,9 R στη νήσο Σεμπού - Real.gr

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 147 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε χθες Τρίτη τη νήσο Σεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το εθνικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (NDRRMC).

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια τους στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της νήσου Σεμπού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, αξιωματούχος των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», τόνισε στο AFP.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Σεμπού και σε γειτονικά νησιά, επισημαίνουν.

«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν. «Οι γείτονες έφυγαν τρέχοντας. Δύο νεαροί βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, όπως είχαν διδαχθεί στους προσκόπους», αφηγήθηκε η 65χρονη στο AFP.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Με πληροφορίες από The Manila Times