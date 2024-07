Φιλιππίνες: Διαρροή βιομηχανικού καυσίμου από πετρελαιοφόρο στον κόλπο της Μανίλας

Λίγο νωρίτερα η ακτοφυλακή είχε ανακοινώσει ότι θέλει να αποτρέψει "περιβαλλοντική καταστροφή" ανακτώντας το συντομότερο δυνατό το καύσιμο που μετέφερε το πλοίο που βυθίστηκε σε βάθος 34 μέτρων ανοιχτά της Μανίλας.

#Philippine Coast Guard says #oilLeaking from sunken tanker

The Filipino coast guard, on Saturday, said that some of the 1.4 million litres of industrial fuel oil inside a sunken Philippine tanker has started to leak into #Manila Bay. This situation could potentially lead to… pic.twitter.com/JE5FaD8HHW