Φιλιππίνες: Δολοφονήθηκε ένας ακόμη δημοσιογράφος, ο 21ος από το 2016 - Τον εκτέλεσαν με έξι σφαίρες στο διαμέρισμά του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Ο δημοσιογράφος πέθανε επί τόπου, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να καθοριστούν τα κίνητρα του φόνου. «Μία από τις εκδοχές που εξετάζουμε είναι η εργασία του ως άνθρωπος του Τύπου», πρόσθεσε ο Ιπόνγκ.

Ο Ντινόι είναι ο 21ος δημοσιογράφος που δολοφονείται από 2016 όταν εξελέγη στην προεδρία των Φιλιππίνων ο Ροντρίγο Ντουτέρτε, ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων των Φιλιππίνων.

Dondon Dinoy was a reporter for the online news site Newsline Philippines and host of a blocktime program at Energy FM in Digos City. https://t.co/UYyfEwV99D