Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από τον τυφώνα Ντοκσούρι

Περισσότεροι από 13.500 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια προκειμένου να προστατευθούν από τη μανία των στοιχείων της φύσης.

Ο τυφώνας «απομακρυνόταν αργά από το νησί Νταλουπίρι», βόρεια της νήσου Λουζόν, κατευθυνόμενος προς τη θάλασσα, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων. Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για «βίαια και απειλητικά για τη ζωή» καιρικά φαινόμενα.

Typhoon #Doksuri wreaked havoc to the Babuyan Islands in Kagayan province in the #Philippines on Wednesday. Wind force at the Typhoon eye reached 175 to 240 km per hour.#nature#ExtremeWeatherpic.twitter.com/Qh3MpsKLJZ