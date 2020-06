Φιλιππίνες: Ένοχη για συκοφαντική δυσφήμιση η δημοσιογράφος που είχε επικρίνει τον Ντουτέρτε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Η άλλοτε δημοσιογράφος του CNN κινδυνεύει να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης έξι ετών. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσα χρόνια φυλάκιση ή κάθειρξη θα της επιβληθεί εάν η καταδίκη της γίνει οριστική. Η Ρέσα έχει αφεθεί ελεύθερη εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής της.

«Θα αντισταθούμε σε όλες τις επιθέσεις εναντίον της ελευθερίας του Τύπου», τόνισε απευθυνόμενη σε συναδέλφους της μετά την καταδίκη της η Ρέσα, η οποία είχε συμπεριληφθεί από το περιοδικό TIME στις προσωπικότητες της χρονιάς το 2018.

Η απόφαση είναι «ήττα, αλλά όχι απρόσμενη», συνέχισε. «Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, αλλά δεν φοβάμαι. Καθώς όταν δεν ασκείς τα δικαιώματά σου χάνεις», συμπλήρωσε.

Η διαδικασία αφορούσε άρθρο που γράφτηκε το 2012 για τους φερόμενους δεσμούς ανάμεσα σε έναν επιχειρηματία που φερόταν να ενέχεται σε παρανομίες και τον τότε πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου του αρχιπελάγους.

