Φιλιππίνες: Οι νεκροί από τον τυφώνα Ράι ξεπερνούν τους 300

«Ακόμα αποτιμούμε τη ζημιά, αλλά είναι τεράστια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντελφίν Λορεντζάνα σε δημοσιογράφους σήμερα. «Το πρώτο που κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προμηθειών σε νερό και τρόφιμα και την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών». Ο ίδιος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και να αποσταλούν και άλλα στρατεύματα εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κι άλλο σήμερα ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

Έως τις 12.00 ώρα Ελλάδας, ο αριθμός των νεκρών λόγω του Ράι είχε φθάσει τους 375, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους φονικότερους τυφώνες που έχουν πλήξει το κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο αριθμός των τραυματισμένων έχει αυξηθεί στους 500 ενώ 56 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο απολογισμός, που σύμφωνα με την αστυνομία μένει να επιβεβαιωθεί, ξεπερνά κατά πολύ τους 58 θανάτους που κατέγραψε η εθνική υπηρεσία καταστροφών, που ανακοίνωσε ότι ακόμα εξακριβώνει τις αναφορές που έλαβε από τις πληγείσες περιοχές.

Οι περισσότεροι από τους θανάτους που ανέφερε η αστυνομία είναι στην κεντρική περιοχή Βισάγιας, όπου βρίσκεται η επαρχία Μπόχολ, από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και η περιοχή Καράγκα στο βορειοανατολικό Μιντανάο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Άρθουρ Γιαπ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Philippines πως φοβάται ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η έλλειψη τηλεφωνικής σύνδεσης καθιστά δύσκολη τη συλλογή πληροφοριών.

Εξαιτίας του τυφώνα Ράι, που έπληξε τις Φιλιππίνες την Πέμπτη, σχεδόν 490.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

ΥΠΕΞ: Θερμά συλλυπητήρια για τα θύματα του τυφώνα Ράι στις Φιλιππίνες

Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο λαό και την κυβέρνηση των Φιλιππινών, που επλήγησαν από τον τυφώνα Ράι, ένα από τα φονικότερα καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει τη χώρα με τουλάχιστον 230 νεκρούς, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί από το τυφώνα Ράι στις Φιλιππίνες και με τους διασώστες που αγωνίζονται για να σώσουν ζωές», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ασφαλή ανάρρωση των αγνοουμένων. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό και την κυβέρνηση των Φιλιππίνων».

