Φιλιππίνες: Σκοτώθηκε 6χρονο κορίτσι από τα 6,9 Ρίχτερ - Τοίχος κατέρρευσε πάνω του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Ο Άντονι Αγιάντα, αξιωματούχος αρμόδιος για την ενημέρωση στην πόλη Μαγκσαϊσάι της επαρχίας Νταβάο ντελ Σουρ, δήλωσε πως 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, αλλά κανένας σοβαρά. Δρόμοι και κτίρια, περιλαμβανομένου του τοπικού γραφείου της κυβέρνησης, υπέστησαν ζημιές και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε στην πόλη, δήλωσε ο Αγιάντα.

