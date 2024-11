Φιλιππίνες: Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ο υπερτυφώνας Μαν-γι

Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς πλησίαζε ο υπερτυφώνας, τον οποίο η μετεωρολογική είχε χαρακτηρίσει «πιθανόν καταστροφικό και φονικό».

Κύματα έως και 14 μέτρων ύψους παρατηρήθηκαν στις παράκτιες περιοχές της Καταντουάνες, ενώ παλιρροϊκά κύματα ύψους έως και 3 μέτρων ενδέχεται να σημειωθούν στη Μανίλα και σε άλλες ευάλωτες παράκτιες περιοχές τις επόμενες 48 ώρες, τόνισε χθες η μετεωρολογική υπηρεσία.

Additional intensification of #Typhoon#MANYI/#PepitoPh very near landfall on E Luzon, #Philippines. JTWC's latest Dvorak up to 6.5/127kts, ADTs 125kts, D-MINT 131kts, SATCON 127kts, SAB & D-PRINT near 115kts. These support: 125-130kts... STY re-upgrade by JTWC @ 6Z is possible. pic.twitter.com/7V04LnFNE9