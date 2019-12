Φιλιππίνες: Στους 10 οι νεκροί από τον τυφώνα Καμούρι - 345.000 παραμένουν σε καταφύγια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Εξάλλου ανάγκασαν τις αρχές να μεταβάλουν τον προγραμματισμό των αγώνων στο πλαίσιο ασιατικής αθλητικής διοργάνωσης που φιλοξενούν οι Φιλιππίνες ως την 11η Δεκεμβρίου. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή της στην κεντρική περιφέρεια Μπικόλ, ανάμεσά τους τρεις που πνίγηκαν, ενώ άλλοι πέντε έχασαν τη ζωή τους σε περιοχή νότια της πρωτεύουσας.

WATCH: Typhoon #TisoyPH left major damage to parts of Southern Quezon. Many farmers lost banana crops—their main source of livelihood | @CarolynBonquinpic.twitter.com/1z5keS8mFF