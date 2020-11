Φιλιππίνες: Στους 53 αυξήθηκαν οι νεκροί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Βάμκο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται.

Ο τυφώνας Βάμκο, ο φονικότερος φέτος στις Φιλιππίνες, έπληξε μεγάλο μέρος του Λουζόν, όπου εντοπίζεται το 70% της οικονομικής δραστηριότητας στις Φιλιππίνες.

Το βάρος δίνεται τώρα στη διάσωση κατοίκων στις επαρχίες Καγκαγιάν και Ιζαμπέλα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

At least 53 people have died following floods, landslides and other accidents caused by Typhoon Vamco in the Philippines. #7NEWShttps://t.co/Y7vG4H5r93