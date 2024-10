Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 14 νεκροί από την καταιγίδα Trami

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε η καταιγίδα και μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν κάτω από το νερό ολόκληρα χωριά και αυτοκίνητα να παρασυρθούν από ορμητικούς χειμάρρους λάσπης στην περιοχή Καμαρίνες Σουρ.

Τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ η καταιγίδα κατευθύνεται πως τη νήσο Λουσόν.

Στην περιοχή Μπικόλ, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα, οι σαρωτικές πλημμύρες περιέπλεξαν τις επιχειρήσεις διάσωσης, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Για να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους, οι διασώστες διέσχισαν δρόμους με το ύψος του νερού να φθάνει έως το στήθος τους.

«Στείλαμε ομάδες διάσωσης της αστυνομίας, όμως δυσκολεύτηκαν να εισέλθουν σε ορισμένες περιοχές εξαιτίας των μεγάλων πλημμυρών και της ορμής του νερού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λουίσα Καλουμπακίμπ, μια εκπρόσωπος Τύπου της περιφερειακής αστυνομίας.

Έντεκα άνθρωποι πνίγηκαν στις πλημμύρες που σάρωσαν την πόλη Νάγκα, στο Μπικόλ, δήλωσε στο AFP ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Έργουιν Ρεμπέλιον.

