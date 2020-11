Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Βάμκο - Πλημμύρες και ζημιές σε χιλιάδες σπίτια - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οι πλημμύρες που προκάλεσε στη Μανίλα χαρακτηρίζονται οι χειρότερες των τελευταίων ετών.

Ο Βάμκο, ο όγδοος τυφώνας που χτυπά τις Φιλιππίνες μέσα σ’ ένα δίμηνο, σάρωσε περιοχές που ακόμη δεν είχαν συνέλθει από το πέρασμα του Γκόνι, του ισχυρότερου τυφώνα μέχρι στιγμής φέτος, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές σε χιλιάδες σπίτια στις αρχές του μήνα.

Ο απολογισμός των θυμάτων υπόκειται σε επαλήθευση από την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

The Philippines ???? have been struck time and time again. 4 typhoons since late October.

Marikina within outskirts of Manila Metro is under water.

This is from latest typhoon #Vamco.pic.twitter.com/FVAgInuFvC