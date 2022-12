Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 40 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις - Αγνοούνται ακόμη 20 άνθρωποι - Βίντεο

Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι ψάρευαν χθες, Τετάρτη, σε ένα ποτάμι της επαρχίας του Ανατολικού Νταβάο, στο νησί Μιντανάο, όταν παρασύρθηκαν από κατολίσθηση. Ο ένας από αυτούς βρέθηκε νεκρός λίγο αργότερα ενώ σήμερα εντοπίστηκαν τα πτώματα των άλλων δύο, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Μάτι, Ερνέστο Γκρεγκόρε.

