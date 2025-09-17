Φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν μάθημα καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Πίζας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Φοιτητές, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, διέκοψαν στο πανεπιστήμιο του Τορίνο μάθημα καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και προχώρησαν σε κατάληψη της αίθουσας.

Πρόκειται για μέλη αριστερών φοιτητικών οργανώσεων, τα οποία υπογράμμισσν ότι “ενώ προχωρούσαν σε κινητοποίηση για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην πόλη της Γάζας, συνάντησαν έναν σιωνιστή καθηγητή, ο οποίος προσπάθησε, με κάθε τρόπο, να μην επιτρέψει στην αλληλέγγυα προς την Παλαιστίνη φωνή να μπει στην αίθουσά του”.

“Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κατάληψη και να ακυρώσουμε το μάθημά του, ώστε να εξασφαλίσουμε τον χρόνο που η Παλαιστίνη χρειάζεται αυτή την στιγμή”, πρόσθεσαν οι φοιτητές.

Ο καθηγητής προσπάθησε να αποτρέψει την κατάληψη της αίθουσας. Στην συνέχεια μετέβη, με μώλωπες, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου, όπως και στην αστυνομία, όπου κατέθεσε μήνυση.

Η Ιταλίδα υπουργός αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Άννα Μαρία Μπερνίνι με ανάρτησή της στο “Χ” υπογράμμισε πως, “όταν πλήττεται η ελεύθερη, ακαδημαϊκή διδασκαλία, πραγματοποιείται επίθεση κατά της καρδιάς της δημοκρατίας, την οποία πρέπει να υπερασπίσουμε όλοι, χωρίς κανέναν δισταγμό”.

“Τα πανεπιστήμια δεν είναι μέρη όπου επιτρέπεται να διακόπτονται μαθήματα ή να γίνονται επιθέσεις κατά διδασκόντων. Τα όσα συνέβησαν στο πανεπιστήμιο της Πίζας είναι απαράδεκτα”, πρόσθεσε η Μπερνίνι.

All’università di Pisa un gruppo di studenti pro Palestina ha interrotto una lezione di Scienze politiche, scontrandosi con il docente Rino Casella. Nei video diffusi sui social si vedono i manifestanti entrare in aula con bandiere palestinesi, tra accuse al professore di essere… pic.twitter.com/GLTfAuU58h — Repubblica (@repubblica) September 16, 2025

Την ίδια ώρα, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου του Τορίνο Στέφανο Κορνιάτι ανακοίνωσε ότι διέκοψε την συνεργασία του θεσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου προΐσταται, με τον Ισραηλινό “επισκέπτη λέκτορα” Πίνι Ζορέα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, κατά την διάρκεια του μαθήματός του σε φοιτητές διδακτορικού, ο Ζορέα υπερασπίσθηκε τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις), τονίζοντας ότι “ο ίδιος υπηρέτησε στις δυνάμεις αυτές και είδε οτι πρόκειται για τον πιο καθαρό στρατό στον κόσμο”.

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου του Τορίνο υπογράμμισε ότι “το πανεπιστήμιό του απορρίπτει τον πόλεμο και καταδικάζει με αποτροπιασμό την συνεχιζόμενη σφαγή των αμάχων στην Γαζα ενώ παράλληλα ζητά απο την ιταλική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες για να μπορέσει να επιτευχθεί η ειρήνη”.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ