Φιλορώσοι αυτονομιστές: Νεκροί και τραυματίες στο Ντονέτσκ από ουκρανικό βομβαρδισμό

Αρχικά η πηγή αυτή είχε κάνει λόγο για 20 νεκρούς. Λίγα λεπτά αργότερα το τοπικό υπουργείο Υγείας επεσήμανε στο Telegram ότι έχει καταγράψει 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Σύμφωνα με την πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ, η αντιαεροπορική άμυνα των αυτονομιστών αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο “Totchka”, τα «συντρίμμια» του οποίου προκάλεσαν τα θύματα.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι επρόκειτο για βόμβα διασποράς, οι οποίες είναι απαγορευμένες στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Αν (ο πύραυλος) δεν είχε καταρριφθεί, θα υπήρχαν ακόμη περισσότερα θύματα», εκτίμησε ο Πουσίλιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα ανέμεναν σε στάση λεωφορείου ή για να αγοράσουν εισιτήριο.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από ένα πορτοκαλί λεωφορείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά και από πολλά οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

In the center of Donetsk, near the Government House, a Ukrainian Tochka-U missile was shot down. There are people injured.

At least 8 civilians were killed in an attack on the center of Donetsk.

The knocked-out "Tochka-U" right in the center of #Donetskpic.twitter.com/y1dLEOAt9K