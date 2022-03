Βραβεία Όσκαρ 2022: Φήμες για εμφάνιση του Ζελένσκι στην τελετή απονομής

Σύμφωνα με τη New York Post, δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα μιλήσει ζωντανά ή αν θα απευθύνει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

Ukrainian President Zelensky in talks with Academy to make Oscars appearance https://t.co/C8DwQW47tepic.twitter.com/8H7rr4v6iZ