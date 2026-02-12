Quantcast
Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων - Real.gr
real player

Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

15:31, 12/02/2026
Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Έφοδο σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση, οι έρευνες διεξήχθησαν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Έρευνα για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το 2024. Μετά το τέλος της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, έναντι 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή δήλωσε ότι η πώληση ήταν στο πλαίσιο διαγωνισμού σύμφωνα με τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό της ΕΕ.

Ενδεχόμενες παρατυπίες με εμπλοκή Κομισιόν

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τάιν Χολέβοτ.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να μοιραστούμε σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις τρέχουσες διαδικασίες και την έκβασή τους».

Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με συμβατό τρόπο», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το θέμα αυτό».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

16:15 12/02
Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

16:13 12/02
Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου

Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου

16:09 12/02
Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει, λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς με κατεστραμμένο μόσχευμα

Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει, λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς με κατεστραμμένο μόσχευμα

16:00 12/02
Φάμελλος: Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία

Φάμελλος: Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία

15:48 12/02
Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

15:45 12/02
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο

15:35 12/02
Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

15:31 12/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved