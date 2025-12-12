Financial Times: Ενταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ έως το 2027 προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο - Real.gr

Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης ειρήνης που εξετάζεται στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με αμερικανική μεσολάβηση, λένε οι FT.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, με τη στήριξη των Βρυξελλών. Πηγές που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου ανέφεραν ότι η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σταθερού μονοπατιού προς την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η πιθανή επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας θεωρείται από διπλωματικούς κύκλους κεντρικό σημείο της συζήτησης, καθώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εξεύρεση λύσης και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πολέμου.

Οι διαβουλεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ενδεχόμενης συμφωνίας ή για τις αντιδράσεις της Μόσχας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους FT, το έγγραφο αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα των διαπραγματεύσεων το προσεχές διάστημα.