Financial Times: Η Ρωσία αφαίρεσε το WhatsApp από τον επίσημο διαδικτυακό κατάλογο - Real.gr
05:00, 12/02/2026
Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, ιδιοκτησίας της Meta Platforms, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Συγκεκριμένα, το WhatsApp, το οποίο μέχρι πρόσφατα αριθμούσε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρήστες στη Ρωσία, αφαιρέθηκε από το αντίστοιχο ενός επίσημου διαδικτυακού καταλόγου που διαχειρίζεται η ρωσική ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου.

Από τον Αύγουστο, η Ρωσία είχε περιορίσει ορισμένες λειτουργίες κλήσεων του WhatsApp, αλλά και του Telegram, κατηγορώντας τις ξένες πλατφόρμες ότι δεν συνεργάζονται με τις αρχές, αρνούμενες να παράσχουν δεδομένα για έρευνες που σχετίζονται με απάτη και τρομοκρατία.

Από την πλευρά της, η WhatsApp έχει κατηγορήσει τη ρωσική κυβέρνηση πως επιχειρεί να στερήσει εκατομμύρια πολίτες από την ασφαλή επικοινωνία.

Πηγή: Reuters

