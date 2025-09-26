Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας - Real.gr

Quantcast
Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας
07:45, 26/09/2025
Ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο-κλειδί στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το ρεπορτάζ των Financial Times.

Ο Τόνι Μπλερ έχει προταθεί για την προεδρία ενός εποπτικού συμβουλίου, με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στα τέλη Αυγούστου, ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός είχε συμμετάσχει σε συνάντηση της οποίας προήδρευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Ιούλιο πως το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την μεταπολεμική Γάζα. Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει πως τα υπό εξέταση σχέδια δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

