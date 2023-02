Financial Times: Η ρωσική ελίτ είχε ταχθεί κατά του πολέμου, αλλά αδυνατεί να επηρεάσει τον Πούτιν

Οι ρωσικές ελίτ είχαν ταχθεί κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο, αλλά αδυνατούν να ασκήσουν επιρροή στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν δείχνει καμία πρόθεση ότι είναι έτοιμος να σταματήσει την εισβολή και δείχνει όλο και πιο αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους, γράφει η εφημερίδα Financial Times σε άρθρο της (How Putin blundered into Ukraine — then doubled down), που αναφέρεται στην πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.