Financial Times: Ο Τραμπ θέλει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ

Το κοντινό περιβάλλον του Τραμπ μοιράστηκε τις πληροφορίες αυτές σε συζητήσεις με ανώτατους αξιωματούχους της Ευρώπης, αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται άτομα κοντά στις συναντήσεις αυτές.

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας του για τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ διαμήνυε ότι θα διακόψει τη βοήθεια στην Ουκρανία, θα αναγκάσει το Κίεβο να προχωρήσει σε άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες και θα αφήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ανυπεράσπιστους στην περίπτωση που αποτύχουν να ξοδέψουν αρκετά για την άμυνα.

FT Exclusive: Donald Trump’s team has told European officials that the incoming US president will demand Nato member states increase defence spending to 5% of GDP, but plans to continue supplying military aid to Ukraine. https://t.co/PvQBBvOlV8pic.twitter.com/SatZCtNsJv