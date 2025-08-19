Φινλανδία: Ένας 30χρονος βουλευτής πέθανε μέσα στο κοινοβούλιο - Real.gr

Δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Στη Φινλανδία, ένας βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο Έμελι Πέλτονεν, ηλικίας 30 ετών, πέθανε σήμερα μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η διοίκηση του θεσμού.

«Ο άνθρωπος που πέθανε εντός του κτιρίου του κοινοβουλίου το πρωί της 19ης Αυγούστου είναι ο Έμελι Πέλτονεν, ένας βουλευτής που ασκούσε την πρώτη του θητεία», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του κοινοβουλίου σε μια ανακοίνωση, όπου δεν διευκρινίζονται τα αίτια θανάτου του.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο Έμελι Πέλτονεν απεβίωσε γύρω στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ερευνώνται τα αίτια του θανάτου, όμως δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια σε αυτήν τη φάση».

«Ο θάνατος του Έμελι Πέλτονεν με συγκλονίζει, όπως και όλους μας», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών Τίτι Τουπουράινεν, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Ήταν ένα πολύ σεβαστό μέλος στην κοινότητά μας και θα μας λείψει πολύ», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, όπως και πολλοί βουλευτές, εξέφρασαν τη λύπη τους.

«Σήμερα, λάβαμε τραγικά νέα από το κοινοβούλιο», έγραψε ο Στουμπ στο Χ.

Η σημαία της Φινλανδίας κυμάτιζε μεσίστια σήμερα μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο του Ελσίνκι, σε ένδειξη πένθους.

Ο Έμελι Πέλτονεν είχε κάνει γνωστό στα τέλη Ιουνίου πως θα έπαιρνε αναρρωτική άδεια εξαιτίας μιας νοσοκομειακής λοίμωξης που είχε κολλήσει την άνοιξη, κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας για την αντιμετώπιση νεφρίτιδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ