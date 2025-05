Φινλανδία: Αναφορές για «αρκετούς νεκρούς» μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων - Real.gr

«Το ατύχημα οδήγησε σε αρκετούς θανάτους», αναφέρουν οι φινλανδικές Αρχές.

Δύο πολιτικά ελικόπτερα που απογειώθηκαν από το Ταλίν το πρωί του Σαββάτου με πέντε επιβαίνοντες συγκρούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Eura, στη Δυτική Φινλανδία, το μεσημέρι. Όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, δεν υπάρχει κανένας επιζών.

Λίγο μετά τις 12:30 μ.μ. (τοπική ώρα), η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Satakunta έλαβε ειδοποίηση από δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο Eura ότι δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά πέντε άτομα επέβαιναν στα δύο τετραθέσια ελικόπτερα τύπου Robinson R44 Raven — δύο στο ένα και τρία στο άλλο.

JUST IN: Several people d*ed Sunday (Philippine time) when two helicopters carrying a total of five people c*llided mid-air in Finland and cr*shed to the ground, police said.

“The accident has resulted in several fat*lities. The exact number of v*ctims and the identities of the… pic.twitter.com/HadJLfuEAf

— Daily Tribune (@tribunephl) May 17, 2025