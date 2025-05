Φινλανδία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους- Ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης με επιτυχία - Real.gr

Ένα φινλανδικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Ροβανιέμι, στη βόρεια Φινλανδία, και ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης με επιτυχία, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της Φινλανδίας.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια πρόβας για μια αεροπορική επίδειξη. Πριν από την πτώση, ο κυβερνήτης μπόρεσε ευτυχώς να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτίναξης του αεροσκάφους και να προσγειωθεί σε μια περιοχή της αεροπορικής βάσης. Επέζησε της εκτίναξης» και έχει υποστεί μονάχα «ελαφριά τραύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o Τίμο Χεράνεν, επισμηναγός της πολεμικής αεροπορίας της Φινλανδίας.

«Έχουμε μία ομάδα που ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος», συμπλήρωσε ο ίδιος, αρνούμενος «προς το παρόν» να μιλήσει για τα αίτια της συντριβής, «που θα καθοριστούν από την έρευνα».

Finnish Air Force F/A-18 Hornet fighter jet has crashed in Rovaniemi airport area today.

Pilot managed to eject in time and is ok. pic.twitter.com/nwF6qcklK4

— Tomi 🇺🇦🇫🇮🇪🇺 (@TallbarFIN) May 7, 2025