Φινλανδία: Το ακροδεξιό κόμμα επέπληξε δύο βουλευτές του για το ρατσιστικό σκάνδαλο - Real.gr

Το ακροδεξιό κόμμα της Φινλανδίας Finns Party επέπληξε δύο από τους βουλευτές του, οι οποίοι ανήρτησαν υποτιμητικές φωτογραφίες, οι οποίες κρίθηκαν ευρέως προσβλητικές προς τους Ασιάτες.

Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά υποθέσεων όπου μέλη του Κόμματος των Φινλανδών, ενός μικρού εταίρου στον κυβερνητικό συνασπισμό, κατηγορήθηκαν πως ανήρτησαν ή διατύπωσαν ρατσιστικά σχόλια.

Νωρίτερα, σήμερα, ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας Μινόρου Κιχάρα δήλωσε πως το Τόκιο μετέφερε την ανησυχία της κυβέρνησής του και την προσδοκία για ανάληψη κατάλληλης δράσης εκ μέρους της φινλανδικής κυβέρνησης μέσω της πρεσβείας της χώρας στο Ελσίνκι.

Η διαμάχη ξέσπασε αυτόν τον μήνα, όταν η κάτοχος του τίτλου της Μις Φινλανδίας καταγράφηκε να τραβάει με τα δάκτυλά της τα μάτια της προς τα πίσω σε μια ανάρτηση ενός φίλου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεζάντα «γευματίζοντας με έναν Κινέζο».

Η Σάρα Τζαφτσέ, που δεν είναι ασιατικής προέλευσης, ζήτησε συγγνώμη και είπε πως δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν και ότι δεν διένειμε τη φωτογραφία, ωστόσο της αφαιρέθηκε ο τίτλος.

Δύο μέλη του φινλανδικού κοινοβουλίου και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλοι τους από το Finns Party, απάντησαν αναρτώντας παρόμοιες φωτογραφίες τους.

«Συζητήσαμε το θέμα σοβαρά εντός της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί», είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος των ΦινλανδώνΤζάνι Μακελά.

Οι δυο βουλευτές, Γιούχο Εερόλα και Κάισα Γκάρεντεβ, ζήτησαν συγγνώμη για τις αναρτήσεις, όπως έγινε γνωστό σε ξεχωριστές ανακοινώσεις.

Ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο, του Κόμματος Εθνικού Συνασπισμού, που ηγείται ενός τετρακομματικού συνασπισμού, μεταξύ άλλων με το Finns, ζήτησε χθες συγγνώμη σε ασιατικές χώρες, σε ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν από τις φινλανδικές πρεσβείες στην Κίνα, στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.