Φινλανδία: Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στο σχολείο - Real.gr

Τρεις μαθητές τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Πίρκαλα, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, και ο ύποπτος, μαθητής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, συνελήφθη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι τρεις τραυματίες δεν φέρουν τραύματα που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νίνα Γιουούρακο.

Η αστυνομία διερευνά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής φέρεται να στοχοθέτησε κορίτσια κατά την επίθεση, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο. Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία πρώτων βοηθειών, διευκρινίζει η αστυνομία στον ιστότοπό της.

