Φινλανδία: Η κυβέρνηση εξετάζει την απαγόρευση εισόδου Ρώσων

Η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχουν άτομα που ταξιδεύουν μέσω της Φινλανδίας και εξετάζει τρόπους για να μειώσει δραστικά τη διαμετακόμιση Ρώσων μέσω της χώρας.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι πολύ σαφής, πιστεύουμε ότι ο ρωσικός τουρισμός (προς τη Φινλανδία) πρέπει να σταματήσει, καθώς και η διέλευση μέσω της Φινλανδίας», είπε η Μάριν σε δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση πρέπει να επανεκτιμηθεί μετά τα χθεσινά νέα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην εντολή Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου δημιούργησε φόβους ότι ορισμένοι άνδρες σε μάχιμη ηλικία δεν θα επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία και οδήγησε να πουληθούν γρήγορα από την χώρα αεροπορικα εισιτήρια χωρίς επιστροφή.

Η Φινλανδία επέλεξε να διατηρήσει τα σύνορά της με τη Ρωσία ανοιχτά μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Στο συνοριακό πέρασμα Βααλίμα, σε απόσταση περίπου τρεις ώρες οδικώς από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας την Αγία Πετρούπολη, τρεις λωρίδες αυτοκινήτων εκτείνονταν 300-400 μέτρα η καθεμία γύρω στις 13:15 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος φύλαξης των συνόρων.

Το πέρασμα είναι ένα από τα εννέα στα 1.300 χιλιόμετρα σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η οδική κυκλοφορία στα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας εντάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε σε tweet ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της συνοριοφύλακα, Μάτι Πιτκανίτι. Είπε στο Reuters ότι οι συνοριοφύλακες είναι έτοιμοι στα εννέα σημεία ελέγχου.

Αν και η κυκλοφορία από τη Ρωσία είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη, οι συνοριοφύλακες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι δεν έχει αλλάξει «ανησυχητικά» τις τελευταίες ημέρες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Η ανακοίνωση προειδοποίησε ότι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν «λανθασμένες και παραπλανητικές» πληροφορίες.

