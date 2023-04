Φινλανδία: «Οχυρώνει» με φράχτη 3 μέτρων τα σύνορά της με τη Ρωσία

Η κατασκευή του συνοριακού φράχτη είναι πρωτοβουλία της συνοριακής φρουράς. Ο κύριος σκοπός του ύψους τριών μέτρων (10 ποδιών) χαλύβδινου φράχτη με προέκταση από συρματοπλέγματα στην κορυφή είναι να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση από τη Ρωσία.

Το 2015-2016, η Μόσχα υποκίνησε ρεκόρ αιτούντων άσυλο σε σημεία διέλευσης της βόρειας Φινλανδίας στην περιοχή της Αρκτικής Λαπωνίας. Οι ρωσικές αρχές εθεάθησαν να εισάγουν σκόπιμα χιλιάδες αιτούντες άσυλο – κυρίως από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής – σε αυτά τα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Το πιλοτικό τμήμα του φράχτη έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι αυτό το καλοκαίρι, ενώ θα στη νοτιοανατολική Φινλανδία αλλά και βόρεια της Αρκτικής στη Λαπωνία.

