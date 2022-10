Φινλανδία: Σεισμολόγοι εντόπισαν πέντε εκρήξεις σε ρωσικά χωρικά ύδατα

«Εντοπίσαμε πέντε εκρήξεις, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν μεγέθους 1,8 βαθμών και η μικρότερη 1,3», δήλωσε ο διευθυντής του ινστιτούτου Τίμο Τιίρα στο Reuters, αναφερόμενος στην κλίμακα Ρίχτερ που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της έντασης της σεισμικής δραστηριότητας.

Τέσσερις εκρήξεις καταγράφηκαν την Πέμπτη και μία την Παρασκευή σε ρωσικά χωρικά ύδατα στον Φινλανδικό Κόλπο, σημείωσε ο Τιίρα, προσθέτοντας ότι ήταν σαφές πως επρόκειτο για εκρήξεις και όχι για σεισμική δραστηριότητα.

«Αυτό μπορεί να φανεί από το σχήμα του σήματος και το περιεχόμενο της συχνότητάς του», διευκρίνισε.

Το ινστιτούτο δεν γνωρίζει τι ήταν αυτό που προκάλεσε τις εκρήξεις, αλλά σημείωσε ότι παρόμοιες διαταράξεις είχαν εντοπιστεί στη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων και αλίευσης ναρκών από τον βυθό της θάλασσας, σύμφωνα με τον Τιίρα.

«Έχουμε εντοπίσει εκρήξεις στην ίδια περιοχή και στο παρελθόν, αλλά όχι πολύ συχνά, ούτε καν κάθε χρόνο», δήλωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμο να σχολιάσει την είδηση αυτή.

