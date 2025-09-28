Φιντάν: Το αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan - Real.gr

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ πως αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA για τα F-35 και τους κινητήρες των ΚΑΑΝ τότε αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να αναζητήσει άλλες λύσεις στο διεθνές σύστημα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναχώρηση του από τη Νέα Υόρκη.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι «ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των (κυρώσεων) CAATSA, τα οποία εμφανίστηκαν μετά το 2019. Το θέμα των CAATSA είναι για εμάς είναι πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων. Για παράδειγμα είναι τα F-35, όπως περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού. ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Eίναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

Η Άγκυρα έχει επενδύσει στρατηγικά στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN, το οποίο θεωρείται κομβικό για την αμυντική της βιομηχανία και για την προσπάθεια απεξάρτησης από ξένες προμήθειες. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου.

Στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Ερντογάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ότι ενδέχεται να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, ώστε να μπορεί να αγοράσει προηγμένα αμερικανικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.