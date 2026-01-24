Φιντάν: Αναγκαία για την ασφάλεια η εκεχειρία μεταξύ συριακής κυβέρνησης και Κούρδων - Real.gr

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε απόψε ότι η κατάπαυση πυρός στη Συρία θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα μεταφέρονται στο Ιράκ και κρατούμενοι μέλη του Ισλαμικού Κράτους, καθώς έτσι θα περιοριστούν οι κίνδυνοι ασφαλείας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, είναι αναγκαία για να διαφυλαχθεί η σταθερότητα κατά τη διαδικασία μεταφοράς των κρατουμένων και να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη βόρεια και την ανατολική Συρία.