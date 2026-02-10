Φιντάν: «Η Τουρκία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μπει στην κούρσα για πυρηνικά» - Real.gr

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών από την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην περιφερειακή κούρσα για πυρηνικό εξοπλισμό λόγω των ανησυχιών για τις φιλοδοξίες του Ιράν.

«Δεν κατασκευάζουν ατομική βόμβα», υποστήριξε σε συνέντευξή του στο CNN Turk ο Φιντάν αναφερόμενος στο Ιράν και απαντώντας στο ερώτημα αν η Τουρκία θα βλέπει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη ως απειλή.

Ωστόσο, προέβλεψε ότι οι αμφιβολίες σχετικά με τη διάθεση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις ασφαλείας προς τους συμμάχους της θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν στο μέλλον έναν αγώνα πυρηνικών εξοπλισμών σε ολόκληρη την Ασία και την Ευρώπη.

Η Άγκυρα, είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, δεν επιθυμεί να διαταράξει την εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανταγωνισμό για τα πυρηνικά. Αλλά «ίσως αναπόφευκτα να πρέπει να μπούμε στην ίδια κούρσα», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Φιντάν έρχεται καθώς είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα, κάτι που το Ισραήλ ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει.

Η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων «πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο», συνέχισε ο Φιντάν κάνοντας λόγο για «υψηλού επιπέδου στρατηγικό ζήτημα».

Σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν έχει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και είναι μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων. Αυτή τη στιγμή, κατασκευάζει το πρώτο από τρία πυρηνικά εργοστάσια για παραγωγή ενέργειας.

Φιλοξενεί πάντως δεκάδες αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην επαρχία Άδανα, περίπου 70 μίλια από τα σύνορα με τη Συρία, αν και δεν της έχει επιτραπεί να τα μετακινήσει ή να τα αναπτύξει.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν την περασμένη Παρασκευή, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές «δεν θα επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη και πρόσθεσε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν ακόμη πόλεμο.