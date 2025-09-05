Φίτσο: Στήριξη σε δίκαιη ειρήνη για Ουκρανία - Ανησυχία για τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές - Real.gr

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μετά τις συνομιλίες που είχε σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί η Ουκρανία να μπορέσει να βρει σύντονα εγγυήσεις ασφαλείας και να πετύχει μια δίκαιη ειρήνη στη σύγκρουση της με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Σλοβακίας είναι ισχυρές παρά τις διαφορές απόψεων, ενώ είπε επίσης ότι ουκρανικές επιθέσεις σε στόχους όπως τα ενεργειακά δίκτυα της Ρωσίας βλάπτουν την Σλοβακία.

Η Σλοβακία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου, έχει εξοργιστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα, οι οποίες διαταράσσουν τις μεταφορές ρωσικού αργού πετρελαίου. Ο Φίτσο συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη στο Πεκίνο και δήλωσε ότι η Σλοβακία επιθυμεί την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ