Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Αναφορές για χτύπημα του Ισραήλ στο Φορντό - Ιρανικός πύραυλος έπληξε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Ασντόντ - Real.gr

Με κομμένη ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός πλήττει “με πρωτοφανή ισχύ” στόχους του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατά την 11η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

“Ο στρατός πλήττει αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή ισχύ στόχους του καθεστώτος και οργανισμούς καταστολής της κυβέρνησης στην καρδιά της Τεχεράνης”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κατς.

Σύμφωνα με τον Κατς, στόχος ήταν μεταξύ άλλων και η φυλακή Εβίν, όπου, όπως δήλωσε, βρίσκονται πολιτικοί κρατούμενοι και αντίπαλοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον του αρχηγείου των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη. “Αυτή τη στιγμή (…) τα (ισραηλινά πολεμικά) αεροσκάφη εντείνουν τα πλήγματά τους στην περιοχή της Τεχεράνης, με επίκεντρο το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης καθώς όλα τα στοιχεία που απειλούν το κράτος του Ισραήλ”, δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο μεταξύ το ειδησεογραφικό δίκτυο των φοιτητών στο Ιράν μετέδωσε ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε το πανεπιστήμιο Σαχίντ Μπεχεστί στην Τεχεράνη. Εξάλλου τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου της ιρανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Παράλληλα το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι επλήγη τροφοδότης ηλεκτρικής ενέργειας στη συνοικία Εβίν, στη βόρεια Τεχεράνη, ωστόσο δεν έχει σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι χτυπήθηκαν, για μια ακόμα φορά, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, ενώ υπήρξε ισραηλινό πλήγμα κοντά στο κτίριο της Ερυθράς Ημισελήνου στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ισραηλινή πλευρά, χτυπήθηκε ο δρόμος που οδηγεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, οι οποίες, ως γνωστόν, βομβαρδίστηκαν και από τα αμερικανικά αεροσκάφη τη νύχτα του Σαββάτου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer».

Tehran Power Distribution Company was hit in the latest strike Israeli strike. North Tehran has lost powers. #IranIsraelConflict #Iran #IranVsIsrael pic.twitter.com/YwAnqKkM3i — anuragk (@anuragk600) June 23, 2025

Σύννεφα πυκνού καπνού υψώνονται σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του AFP, ο οποίος όμως δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει ποια κτίρια έχουν πληγεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

⚠️MASSIVE Explosions all across Tehran. The Israeli Air Force is wrecking the IRGC. pic.twitter.com/dZzd9bkv8x — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 23, 2025

Οι νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έγιναν λίγη ώρα αφότου το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του οποίου χτυπήθηκε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ασντόντ.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ILNA, μετά τα ισραηλινά πλήγματα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.