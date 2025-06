Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Ανυποχώρητος ο Χαμενεΐ – «Καλή τύχη», διαμηνύει ο Τραμπ - Real.gr

Oι πάντες προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις προθέσεις του προέδρου της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ και να καταλάβουν ποια είναι η τελική απόφαση του σχετικά με το αν θα εμπλακεί ενεργά στη σύρραξη ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και το ύφος των μηνυμάτων του προς το Ιράν, φαίνεται πως κλίνει προς την εμπλοκή στις ισραηλινές επιχειρήσεις. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης και της στρατηγικής του, όπως λένε αναλυτές, παίζει η επιτυχημένη έως τώρα διεξαγωγή των επιχειρήσεων και το γεγονός ότι απέναντί του βρίσκεται το πιο αδύναμο Ιράν που θα μπορούσε να έχει. Πρόκειται, δηλαδή, για μια μοναδική ευκαιρία, όπως τονίζουν στρατιωτικοί αναλυτές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αν τελικά αποφασίσει μεγαλύτερη εμπλοκή, θα πρέπει να περιμένουμε είτε τη χρήση της διατρητικής βόμβας στο Φορντό, είτε ακόμη και συμμετοχή σε βομβαρδισμούς άλλων στρατηγικών στόχων. Δεν θα γίνεται λόγος δηλαδή, απλώς για συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών και αεράμυνας, αλλά για πιο εκτεταμένη αξιοποίηση των αμερικανικών δυνατοτήτων στην περιοχή, οι οποίες ενισχύονται κάθε ώρα που περνά.

«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του τώρα και του πριν από μία εβδομάδα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ πλησιάζουν στο να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να το πω αυτό… Δεν πιστεύετε στα σοβαρά ότι θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση;». «Δεν ξέρετε ότι πρόκειται καν να το κάνω. Δεν ξέρετε. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω. Θέλω να πω, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω», πρόσθεσε.

«Μπορώ να σας πω το εξής: Το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί. Και τους είπα: “Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν – όλος αυτός ο θάνατος και η καταστροφή”. Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε; Είπα στον λαό, ‘γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες; Θα μπορούσατε να τα είχατε καταφέρει μια χαρά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το Ιράν ως πλήρως ανυπεράσπιστο, χωρίς οποιαδήποτε αεράμυνα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η υπομονή του με το Ιράν «έχει ήδη εξαντληθεί». «Έχει ήδη εξαντληθεί», είπε, προτού προσθέσει: «για αυτό κάνουμε ό,τι κάνουμε».

President Trump on negotiations with Iran: “Nothing is too late. The only thing too late is Powell.” pic.twitter.com/c4CbSeG27P

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν πρότειναν ότι «μπορεί να έρθουν στον Λευκό Οίκο», αν και είπε ότι αυτό είναι δύσκολο. Λέει επίσης ότι δεν είναι σίγουρος «πόσο καιρό» θα διαρκέσει η σύγκρουση, με την ιρανική αεράμυνα να έχει αποδεκατιστεί. «Άνευ όρων παράδοση», λέει. «Αρκετά».

Λέει επίσης ότι πιστεύει πως οι Ιρανοί έχουν «κακές προθέσεις» με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό. «Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να πάει γονατιστός στις πύλες του Λευκού Οίκου. Το μόνο πράγμα που είναι πιο αξιοκαταφρόνητο από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να “εξοντώσει” τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν», δήλωσε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ με ανάρτηση στο X.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το Ιράν είχε προτείνει να έρθει για συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας «γενναία» αυτήν την πρόταση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το Ιράν ΔΕΝ διαπραγματεύεται υπό πίεση, ΔΕΝ θα δεχτεί ειρήνη υπό πίεση και σίγουρα ΟΧΙ με έναν πάλαι ποτέ πολεμοχαρή που προσπαθεί να κρατηθεί στην επικαιρότητα», τόνισε η ιρανική αποστολή, επαναλαμβάνοντας δήλωση του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είπε ότι οι Ιρανοί «δεν αντιδρούν καλά στη γλώσσα των απειλών».

Στην ερώτηση τι είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαντά: «Συνεχίστε».

Ο Τραμπ λέει στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι ο Νετανιάχου «είναι ένας καλός άνθρωπος» που «κάνει καλή δουλειά» αλλά «έχει υποστεί πολύ άδικη μεταχείριση από τη χώρα του».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα πρόσφατα σχόλια του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ότι η χώρα του «δεν θα παραδοθεί ποτέ» στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

«Λέω, καλή τύχη», δήλωσε ο Τραμπ σήμερα στο CNN στον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς πότε εξαντλείται η υπομονή του με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Έχει ήδη εξαντληθεί – γι’ αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε». Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «για τίποτα δεν είναι πολύ αργά» όσον αφορά στη διπλωματική λύση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κατέστρεψαν το «γενικό επιτελείο εσωτερικής ασφαλείας του Ιράν» μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι διεξήγαγε πλήγματα κατά «στρατιωτικών στόχων» στην Τεχεράνη.

«Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας μόλις κατέστρεψαν το γενικό επιτελείο εσωτερικής ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, κύριου οργάνου καταστολής του Ιρανού δικτάτορα» δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωση, και υποσχέθηκε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να «πλήττει τα σύμβολα της διακυβέρνησης και να πλήττει το καθεστώς του αγιατολάχ (Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη της Δημοκρατίας, σ.σ.) όπου βρίσκεται».

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει αυτή τη στιγμή στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσαν νωρίτερα οι IDF.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν από τις 15:30 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο. Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκρήξεις σημειώνονται και στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, κοντά στο αεροδρόμιο Παγιάμ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 1.100 στόχους στο Ιράν σε εκατοντάδες επιδρομές από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις νωρίς την Παρασκευή, δήλωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς η ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists in Iran) ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Καταφέραμε σημαντικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος… Τώρα επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την περιοχή του Ισφαχάν», δήλωσε ο Ντεφρίν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Effie Defrin, IDF Spokesperson: “We have delivered significant blows to the Iranian regime, and as such, they have been pushed back into central Iran. They are now focusing their efforts on conducting missile fire from the area of Isfahan. We are aiming at military targets, they… pic.twitter.com/B9NV7WLWcl

— Neha Khanna (@nehakhanna_07) June 18, 2025