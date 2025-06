«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Μπαράζ βομβαρδισμών Ιράν-Ισραήλ: «Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα» - Real.gr

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ και το λιμάνι της Χάιφας στο Ισραήλ σε μια επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί καταστρέφοντας κατοικίες και τροφοδοτώντας ανησυχίες μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών, που συμμετέχουν αυτή την εβδομάδα στη συνάντηση της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, ότι η μάχη μεταξύ των δύο παλαιών εχθρών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 11, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πέταχ-Τίκβα (κοντά στο Τελ Αβίβ), τρεις στη Χάιφα (βόρεια), ένας στο Μπνέι Μπρακ (προάστιο του Τελ Αβίβ). Επίσης δύο νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια κτιρίου έπειτα από επίθεση που εξαπολύθηκε χθες εναντίον του Μπατ Γιαμ, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη νεκρός ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν πού εντοπίστηκε.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τη Υεμένη έπεσε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

«Αφού ήχησαν σειρήνες πριν λίγο σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπεσε προτού εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος», επεσήμανε ο στρατός.

Εξάλλου 92 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των χθεσινοβραδινών ιρανικών πληγμάτων.

Στην ιρανική πλευρά οι νεκροί από την Παρασκευή είναι τουλάχιστον 224 και οι τραυματίες περισσότεροι από χίλιοι, όπως ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Επιχειρήσεις έρευνας και εντοπισμού βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη λιμάνι της Χάιφας ανακοινώθηκε από τις αρχές, καθώς δεκάδες μέλη υπηρεσιών άμεσης βοήθειας σπεύδουν στις πληγείσες ζώνες. Φωτιές φαίνονται να καίνε σε σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στο λιμάνι, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.

Iran’s latest missile strikes shatter illusion of Israeli safety, breach US-Israeli air shields, and hit critical targets

——

Early this morning, at least 100 Iranian ballistic missiles, some hypersonic, came crashing down on sites in Haifa, Tel Aviv, Bnei Brak, and the Negev… pic.twitter.com/yjug9hR2MD — The Cradle (@TheCradleMedia) June 16, 2025

Σε βίντεο φαίνονται πύραυλοι πάνω από το Τελ Αβίβ και εκρήξεις ακούγονταν εκεί και πάνω από την Ιερουσαλήμ. Κτίρια κατοικιών σε πυκνοκατοικημένη συνοικία του Τελ Αβίβ καταστράφηκαν από πλήγμα που έσπασε τους υαλοπίνακες ξενοδοχείων και γειτονικών κατοικιών, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από κτίρια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πόλη.

The moment the power station in Haifa was hit… pic.twitter.com/vU2kBNQLzA — Yemen Military 🇾🇪 (@Yemenimilitary) June 16, 2025

Ο Γκίντο Τέτελμπαουν βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ όταν σήμανε ο συναγερμός λίγο μετά τις 4 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Ως συνήθως πήγαμε στο καταφύγιο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Και μέσα σε λίγα λεπτά, η πόρτα του καταφυγίου ανατινάχθηκε», είπε ο 31χρονος σεφ.

«Δύο άνθρωποι μπήκαν ματωμένοι, όλο κοψίματα. Και μετά, όταν πήγαμε στο διαμέρισμα, αφού τα πράγματα ηρέμησαν, είδαμε ότι δεν είχαν μείνει πολλά από αυτό… Τοίχοι είχαν καταρρεύσει, δεν υπήρχαν πια γυαλικά», πρόσθεσε.

Yana bir goʻzal tonglardan biri.

16.05.2025

tel aviv pic.twitter.com/6lSZp958G2 — Sharif Odilbek (@sharif_odilbek) June 16, 2025

«Είναι τρομακτικό επειδή προχωρούμε στο άγνωστο. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή μιας μακράς τέτοιας περιόδου ή θα μπορούσε να επιδεινωθεί ή, ας ελπίσουμε, να βελτιωθεί, αλλά αυτό που μας τρομάζει περισσότερο είναι το άγνωστο».

Πυραυλικά πλήγματα σημειώθηκαν πριν από τα χαράματα κοντά στο Σουκ Χακαρμέλ, μια δημοφιλή αγορά στο Τελ Αβίβ που προσελκύει συνήθως μεγάλα πλήθη κατοίκων και τουριστών που αγοράζουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά ή πηγαίνουν σε μπαρ και εστιατόρια της μόδας. Ένας δρόμος με κατοικίες στη γειτονική Πετάς Τίκβα και ένα σχολείο στην υπερορθόδοξη εβραϊκή πόλη Μπνέι Μπρακ επλήγησαν επίσης.

«Νέα μέθοδος»

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στην τελευταία επίθεση χρησιμοποιήθηκε μια νέα μέθοδος που έκανε τα πολλών επιπέδων αμυντικά συστήματα του Ισραήλ να στοχοθετούν το ένα το άλλο.

«Οι πρωτοβουλίες και οι ικανότητες που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτή τη επιχείρηση, παρά τη συνολική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων και την κατοχή της πιο σύγχρονης και νέας αμυντικής τεχνολογίας, οδήγησαν στο να πλήξουν οι πύραυλοι επιτυχώς και στο μέγιστο βαθμό τους στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανακοίνωσαν.

06/15/25 🎥 IRGC: In the new wave of missile operations, by using new methods, we disrupted the enemy’s defense systems, and the defense layers of the delusional regime targeted each other. FarsNa #Israel #Iran #WWIII pic.twitter.com/zgehXGO7nD — Raymond Murray jr (@rmjr2654) June 16, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν τα πλήγματα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι το αμυντικό σύστημα δεν προστατεύει 100% και έχουν προειδοποιήσει ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι δύσκολες.

Ίσραελ Κατς (υπ. Άμυνας Ισραήλ): Οι κάτοικοι της Τεχεράνης «θα πληρώσουν το τίμημα» των ιρανικών πληγμάτων εναντίον αμάχων

Ο Ίσραελ Κατς, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης “θα πληρώσουν το τίμημα” των ιρανικών πληγμάτων εναντίον Ισραηλινών αμάχων, σε μήνυμά του που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ο αλαζόνας δικτάτορας της Τεχεράνης έχει μεταμορφωθεί σε έναν δειλό δολοφόνο που βάλλει σκόπιμα εναντίον αμάχων στο Ισραήλ για να αποτρέψει τον Τσαχάλ (σ.σ. ισραηλινό στρατό) να συνεχίσει την επίθεση που αποδεκατίζει τις (στρατιωτικές) ικανότητές του. Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα, και σύντομα”, τόνισε ο Κατς.

Στη διάρκεια της νύκτας το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ και της Χάιφας, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στο Ισραήλ από την Παρασκευή να ανέρχεται σε τουλάχιστον 18. Εξάλλου 92 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των χθεσινοβραδινών ιρανικών πληγμάτων.

Στην ιρανική πλευρά οι νεκροί είναι τουλάχιστον 224 και οι τραυματίες περισσότεροι από χίλιοι, όπως ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το υπουργείο Υγείας της χώρας.

O πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τους Ιρανούς σε ενότητα – επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο



Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε σήμερα από τους Ιρανούς να επιδείξουν ενότητα και να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους κατά την τέταρτη ημέρα της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της χώρας.

«Κάθε πρόβλημα και κάθε διαμάχη θα πρέπει να μπει στην άκρη σήμερα και πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε αυτή την εγκληματική και γενοκτονική επίθεση», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Παράλληλα ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά θα επιμένει στο δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνική ενέργεια και να διεξάγει έρευνες, απηχώντας τις δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Συνάντηση ηγετών

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών άρχισαν να φθάνουν χθες, Κυριακή, στα Βραχώδη Όρη του Καναδά για μια σύνοδο κορυφής που αρχίζει σήμερα στο πάρκο Κανανάσκις, δυτικά του Κάλγκαρι, της μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας Αλμπέρτα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε χθες το βράδυ στον Καναδά γι’ αυτή τη σύνοδο κορυφής, την πρώτη του της G7 αφότου επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και αφού δυσαρέστησε τους εταίρους του με δασμούς και έφερε σε δύσκολη θέση τους οικοδεσπότες του με υπαινιγμούς περί προσάρτησης του Καναδά.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, που επικαλείται αξιωματούχο το Λευκού Οίκου, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 ο Τραμπ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Ωστόσο η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν αναμένεται να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της συνόδου.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως οι στόχοι του για τη σύνοδο κορυφής περιλαμβάνουν τη μη ανάπτυξη ή κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ιράν, τη διασφάλιση του δικαιώματος του Ισραήλ να αμύνεται, την αποφυγή μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης και τη δημιουργία χώρου για τη διπλωματία.

«Αυτό το ζήτημα θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της συνόδου κορυφής της G7», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Πριν αναχωρήσει χθες για τη σύνοδο, ο Τραμπ ερωτήθηκε τι κάνει για να αποκλιμακώσει την κατάσταση. «Ελπίζω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Πιστεύω πως είναι καιρός για μια συμφωνία», απάντησε στους δημοσιογράφους. «Μερικές φορές πρέπει να δώσουν μάχη για να προκύψει».

Το Ιράν έχει δηλώσει στους μεσολαβητές, το Κατάρ και το Ομάν, ότι δεν είναι ανοικτό για να διαπραγματευθεί μια κατάπαυση του πυρός όσο δέχεται επίθεση από το Ισραήλ, είπε χθες, Κυριακή, στο Ρόιτερς ένας αξιωματούχος που είχε ενημερωθεί σχετικά με τις επαφές.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 0,70 δολάριο ή 1%, στα 74,94 δολάρια το βαρέλι σήμερα στην Ασία, ενώ νωρίτερα κατά τη συνεδρίαση είχαν κάνει άλμα 4 δολαρίων. Οι μετοχές και το συνάλλαγμα δεν είχαν μεγάλες διακυμάνσεις στην Ασία.

Βέτο Τραμπ σε σχέδιο στοχοθέτησης του Χαμενεΐ, σύμφωνα με αξιωματούχους

Στην Ουάσινγκτον, δύο αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Ρόιτερς ότι ο Τραμπ άσκησε τις τελευταίες ημέρες βέτο σ’ ένα ισραηλινό σχέδιο για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όταν ερωτήθηκε για την πληροφορία του Ρόιτερς, ο Νετανιάχου είπε χθες στο Fox News: «Υπάρχουν τόσες πολλές ψευδείς πληροφορίες για συνομιλίες που δεν έγιναν ποτέ και δεν θα μπω σ’ αυτό».

«Κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε», δήλωσε στην εκπομπή του Fox News «Special Report With Bret Baier».

Ο Τραμπ έχει εγκωμιάσει την επίθεση του Ισραήλ, ενώ έχει διαψεύσει ιρανικές κατηγορίες ότι οι ΗΠΑ πήραν μέρος στην επίθεση αυτή, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην διευρύνει τα αντίποινά της ώστε να περιλάβει αμερικανικούς στόχους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-DPA