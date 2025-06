Επιχείρηση «Άγγελμα Νίκης»: Το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ και Ιράκ - Real.gr

Το Ιράν είχε απειλήσει να προβεί σε αντίποινα μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς των πυρηνικών του εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης «Άγγελμα Νίκης» κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση Αλ Ουέιντ του Κατάρ. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με όσα ανέφεραν στρατιωτικές πηγές στο Reuters, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στη βάση Αΐν Αλ Άσαντ στο Ιράκ. Η βάση τέθηκε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, εκδόθηκαν διαταγές προκειμένου ο κόσμος να σπεύσει στα καταφύγια, είπαν στρατιωτικές πηγές στο Reuters.

Όπως ανέφερε ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ιράν εκτόξευσε έξι πυραύλους

προς τις αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ. Το Axios είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον των αμερικανικών βάσεων στο πλαίσιο των αντιποίνων της Τεχεράνης μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Live οι εξελίξεις:

Η τιμή του πετρελαίου πέφτει σήμερα, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στην αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, που βρίσκεται στο Κατάρ. Γύρω στις 21.15 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του αμερικανικού αργού WTI έπεσε στα 69,01 δολάρια το βαρέλι (-6,51%), επιστρέφοντας στο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν ξεκινήσουν τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν , στις 13 Ιουνίου. Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε κατά 6,41%, στα 72,07 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ημερών. «Πρόκειται για στρατιωτικό στόχο, που βρίσκεται μακριά από αστικά κέντρα και φαίνεται ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δεν απειλούνται» σχολίασε ο Τζον Κίλνταφ, της Again Capital. Σύμφωνα με τον αναλυτή, η αγορά δεν θεωρεί ότι πρόκειται για κλιμάκωση της σύγκρουσης αλλά για «ένα μέτρο που πήραν οι Ιρανοί για να σώσουν τα προσχήματα».

Λευκός Οίκος: «Ο Τραμπ θέλει ακόμα διπλωματική λύση στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «πάντα ενδιαφέρεται» για μια διπλωματική λύση με το Ιράν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο χθες για «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Αν το ιρανικό καθεστώς αρνείται να εμπλακεί για μια διπλωματική και ειρηνική λύση, για την οποία ο πρόεδρος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, γιατί ο ιρανικός λαός δεν απομακρύνει από την εξουσία αυτό το απίστευτα βίαιο καθεστώς που τον καταπιέζει για δεκαετίες;» είπε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στο Fox News.

Στη συνέχεια, δήλωσε στην ενημέρωση του Τύπου ότι έχουν σταλεί «δημόσια και ιδιωτικά» μηνύματα σε Ιρανούς μετά τον βομβαρδισμό τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

Σε επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας: Εκατοντάδες πλοία ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις «κατεστράφησαν ολοσχερώς». «Πρόκειται για μια επιχείρηση που τόσοι πολλοί πρόεδροι ονειρεύονταν στο παρελθόν, αλλά κανένας δεν είχε το θάρρος να την κάνει, και ο Πρόεδρος Τραμπ το έκανε», είπε.

Χθες το βράδυ, ο Τραμπ έγραψε στο δίκτυό του Truth Social: «Δεν είναι πολιτικά ορθό να χρησιμοποιούμε τον όρο “αλλαγή καθεστώτος”, αλλά αν το σημερινό ιρανικό καθεστώς δεν είναι ικανό να ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ, γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος;»

Σήμερα, υπό τους φόβους για ιρανικά αντίποινα, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ και ότι το ιρανικό καθεστώς θα ήταν ανόητο» να επιτεθεί σε αυτήν την στρατηγικής σημασίας ναυτιλιακή οδό, μέσω της οποίας μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Μπροστά στην κριτική από ορισμένους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, που κατηγορούν τον Τραμπ ότι υπερέβη τις εξουσίες του για να εξαπολύσει αυτήν την επίθεση στο Ιράν, η Λέβιτ υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος ενήργησε εντός της νόμιμης εξουσίας του, στο πλαίσιο του Άρθρου 2 του Συντάγματος, ως αρχιστράτηγος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πούτιν: «H κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνει τον κόσμο πιο κοντά σε μεγάλο κίνδυνο»

Αναφορές για χτύπημα σε βάση των ΗΠΑ στη Συρία

Το Ιράν απείλησε πως θα στοχοθετήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για τους άνευ προηγουμένου αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγείροντας ανησυχία για το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στην περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο πηγές, έκανε λόγο το μεσημέρι της Δευτέρας, για επίθεση στη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία. Ωστόσο, το πρακτορείο δεν διευκρίνισε ποιος χτύπησε την αμερικανική βάση.

Χτύπημα του Ισραήλ στο Φορντό – Ιρανικός πύραυλος έπληξε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Ασντόντ

«Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε με στόχο να αποκλείσει τις οδούς πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού Φορντό», υπογράμμισε σύντομη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό έγιναν στόχος σήμερα ισραηλινού πλήγματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Αντιμετώπισης Κρίσεων της επαρχίας Κομ στο Ιράν, μία ημέρα αφού οι ΗΠΑ έπληξαν τον ίδιο στόχο. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός πλήττει «με πρωτοφανή ισχύ» στόχους του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς κατά την 11η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Ο στρατός πλήττει αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή ισχύ στόχους του καθεστώτος και οργανισμούς καταστολής της κυβέρνησης στην καρδιά της Τεχεράνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κατς.

Σύμφωνα με τον Κατς, στόχος ήταν μεταξύ άλλων και η φυλακή Εβίν, όπου, όπως δήλωσε, βρίσκονται πολιτικοί κρατούμενοι και αντίπαλοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε βίντεο που ανήρτησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, στην πλατφόρμα Χ, διακρίνεται μια έκρηξη σε κτίριο με πινακίδα που το προσδιορίζει ως είσοδο των φυλακών Εβίν, στα βόρεια της Τεχεράνης.

Παράλληλα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον του αρχηγείου των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη. «Αυτή τη στιγμή (…) τα (ισραηλινά πολεμικά) αεροσκάφη εντείνουν τα πλήγματά τους στην περιοχή της Τεχεράνης, με επίκεντρο το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης καθώς όλα τα στοιχεία που απειλούν το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο μεταξύ το ειδησεογραφικό δίκτυο των φοιτητών στο Ιράν μετέδωσε ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε το πανεπιστήμιο Σαχίντ Μπεχεστί στην Τεχεράνη. Εξάλλου τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου της ιρανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Παράλληλα το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι επλήγη τροφοδότης ηλεκτρικής ενέργειας στη συνοικία Εβίν, στη βόρεια Τεχεράνη, ωστόσο δεν έχει σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι χτυπήθηκαν, για μια ακόμα φορά, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, ενώ υπήρξε ισραηλινό πλήγμα κοντά στο κτίριο της Ερυθράς Ημισελήνου στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ισραηλινή πλευρά, χτυπήθηκε ο δρόμος που οδηγεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, οι οποίες, ως γνωστόν, βομβαρδίστηκαν και από τα αμερικανικά αεροσκάφη τη νύχτα του Σαββάτου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer».

Σύννεφα πυκνού καπνού υψώνονται σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του AFP, ο οποίος όμως δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει ποια κτίρια έχουν πληγεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

Οι νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έγιναν λίγη ώρα αφότου το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του οποίου χτυπήθηκε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ασντόντ.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ILNA, μετά τα ισραηλινά πλήγματα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.