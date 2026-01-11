Φλέγεται το Ιράν: «Έτοιμες να βοηθήσουν» τους διαδηλωτές οι ΗΠΑ – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου και αναφορές για εκατόμβες νεκρών - Real.gr

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ο Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios ενώ νωρίτερα σε αναρτησή του τόνιζε ότι «οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Μετά την προειδοποίηση ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν δικαιολογούν στρατιωτική απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν», ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιούσε: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 116 ενώ αναφορές περιγράφουν εκατόμβες και πάνω από 2.600 συλλήψεις, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal,μία από τις επιλογές που συζητήθηκαν είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Το Ιράν αντιμετωπίζει πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερο από δύο ημέρες και σε αυτό προστέθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης. «Ωστόσο, τα κινητά τηλέφωνα των διαδηλωτών λειτουργούν», έγραψε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ Barron, σε ανάρτηση με σχετικό βίντεο.

🚨 WOW. The Iranian regime tried to shut down the protests in Tehran by cutting the electricity. So the people did something even more powerful. They turned on their phone flashlights and lit up the streets so the entire world could see how many of them there really are.

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

«Οι άνθρωποι παίρνουν τα σώματα των παιδιών τους από τα νοσοκομεία και τα θάβουν με τα ίδια ρούχα», δήλωσε ο Μοχάμεντ Λεσανπεζέσκι, γιατρός από το Σικάγο που σπούδασε στην Τεχεράνη στο CNN . Μαρτυρίες που επικαλείται το IranWire, αναφέρουν ότι στην ανατολική πόλη Νέισαμπουρ οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν διαδηλωτές από τις στέγες κτιρίων. Δεκάδες είναι τα θύματα από πυροβολισμούς στη Νατζαφαμπάντ, ενώ και στο Mashhad, γενέτειρα του Αλί Χαμενεΐ, γίνονται μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας.

BREAKING: Severe clashes are taking place in Iran’s 2nd-largest city Mashhad between anti-regime protesters and the regime’s security forces. People are building barricades to protect the crowd from live fire which is reportedly used by the security forces in the city. pic.twitter.com/coJnXkD88d — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026



Γιατρός σε ένα νοσοκομείο της Τεχεράνης που επικαλείται το BBC περιγράφει πρωτόγνωρο αριθμό τραυματιών από σφαίρες στο κεφάλι και την καρδιά.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε ότι 70 σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Poursina στην πόλη Rasht το βράδυ της Παρασκευής. «Δεν μπορούσα να κοιτάξω, ήταν 20-25 ετών», είπε αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι «ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο νεκροτομείο».

«Τα χειρότερα έπονται»

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται σες απώλειες των δυνάμεων ασφαλείας και αποκαλεί τους διαδηλωτές «τρομοκράτες».

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ, προειδοποιεί ότι όποιος συμμετέχει σε διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», με κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ορισμένες πτήσεις προς το Ιράν, με την Austrian Airlines να μιλά για «προληπτικό μέτρο» έως τη Δευτέρα και την Turkish Airlines να ακυρώνει 17 πτήσεις προς τρεις πόλεις του Ιράν.

Διαδικτυακό βίντεο που επαληθεύτηκε από το Associated Press, δείχνει χαοτικές διαδηλώσεις στην περιοχή Saadat Abad της βόρειας Τεχεράνης, με χιλιάδες να βρίσκονται στους δρόμους.

«Χαοτικές διαμαρτυρίες»

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι είναι κοντά στην παραστρατιωτική Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσε υλικό από κάμερα παρακολούθησης που, όπως ισχυρίζεται, προερχόταν από διαδηλώσεις στο Ισφαχάν. Σε αυτό, ένας διαδηλωτής φαίνεται να πυροβολεί, ενώ άλλοι έβαλαν φωτιές και έριξαν μολότοφ σε κυβερνητικό συγκρότημα.

Η Λέσχη Νέων Δημοσιογράφων, που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι διαδηλωτές σκότωσαν τρία μέλη της εθελοντικής δύναμης Basij της Φρουράς στην πόλη Gachsaran. Ανέφερε επίσης ότι αξιωματούχος ασφαλείας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην επαρχία Hamadan, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στην πόλη-λιμάνι Bandar Abbas και ένας άλλος στο Gilan, καθώς και ένα άτομο δολοφονήθηκε στη Mashhad.

Στο τέλος της δέκατης τέταρτης ημέρας, έχουν εντοπιστεί 574 τοποθεσίες διαμαρτυρίας σε 185 πόλεις και στις 31 επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Ο πρίγκιπας διάδοχος και η υποστήριξη του Ισραήλ

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί εμφανίζεται να προτρέπει τους διαδηλωτές να κρατήσουν την παλιά σημαία του Ιράν με το λιοντάρι και τον ήλιο και άλλα εθνικά σύμβολα που χρησιμοποιούνταν κατά την εποχή του σάχη. Την ίδια σημαία ύψωσε από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, ένας ακτιβιστής.

🚨 Breaking: The flag of Iran's embassy in London was replaced with the lion and sun flag



Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος ριάλ, το οποίο διαπραγματεύεται με πάνω από 1,4 εκατομμύρια δολάρια ανά δολάριο, καθώς η οικονομία της χώρας πιέζεται από τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν εν μέρει για το πυρηνικό της πρόγραμμα.