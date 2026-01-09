«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν - Real.gr

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του, όπου συνεχίζονται για 13 ημέρες οι κινητοποιήσεις, «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στους διαδηλωτές τους οποίους χαρακτήρισε «σαμποτέρ» και «βανδάλους» σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μιλώντας ενώπιον υποστηρικτών του ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι τα χέρια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών», μια αναφορά στον πόλεμο των 12 ημερών που ξέσπασε τον Ιούνιο με το Ισραήλ, στη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Παράλληλα προέβλεψε ότι ο «αλαζόνας» Αμερικανός πρόεδρος «θα ανατραπεί».

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι «υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί» που, όπως είπε, επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκαλώντας ζημιές σε δημόσιες περιουσίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.

Ο Χαμενεΐ απηύθυνε, επίσης, μήνυμα προς τον Τραμπ, καλώντας τον να επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις του Ιράν.

Στο μεταξύ παρατείνεται και σήμερα η διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χθες Πέμπτη στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες» επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Χ, «σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από την Τεχεράνη και τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι που διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Πλέον στις κινητοποιήσεις, που έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες ιρανικές πόλεις, συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους χώρους, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran. Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling. I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Το Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει μεταδώσει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και 4 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Βίντεο που αναρτώνται στο διαδίκτυο από ακτιβιστές φέρονται να δείχνουν διαδηλωτές να διαμαρτύρονται γύρω από φωτιές, με συντρίμμια να καλύπτουν δρόμους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις.

🚨 Breaking: Protesters in Tehran are burning the cars of IRGC forces 👇 pic.twitter.com/YZS7YvHo3y — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Οι αρχές του Ιράν δηλώνουν μεν ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, όμως παράλληλα επεμβαίνουν με δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν κάποιους διαδηλωτές εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων.

Χθες Πέμπτη πλήθος ανθρώπων βγήκε ξανά στον δρόμο σε πολλές λεωφόρους της Τεχεράνης φωνάζοντας «θάνατο στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο την αυθεντικότητα των οποίων έχει επιβεβαιώσει το AFP.

Άλλα βίντεο δείχνουν μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, κυρίως στην Ταμπρίζ, τη Μασχάντ αλλά και στο δυτικό τμήμα του Ιράν όπου ζουν κυρίως Κούρδοι και κυρίως στην πόλη Κερμανσάχ.

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇 Regime forces are fleeing. pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Φλόγες φαίνονταν να βγαίνουν από το κυβερνείο της Σαζάντ, στο κεντρικό Ιράν, αφού διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και προσωπικότητα της ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς σε μια νέα επίδειξη ισχύος στους δρόμους προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση και «να αποδυναμωθεί περαιτέρω η καταπιεστική εξουσία του καθεστώτος».

«Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους», τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.