Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Νετανιάχου: Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει

«Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος σήμερα και θα το πληρώσει» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεκδικήσουμε τους εχθρούς μας. Ο Σινουάρ και ο Ντεφ δεν το κατάλαβαν αυτό, ο Νασράλα και ο Μοχσέν το κατάλαβαν Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και πιθανότατα υπάρχουν εκείνοι στην Τεχεράνη που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Θα σταθούμε στον κανόνα που καθορίσαμε: όποιος μας επιτεθεί – θα του επιτεθούμε», επισήμανε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό σχεδόν 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στην τελευταία τους ανακοίνωση ανέφεραν ότι στόχευσαν τρεις στρατιωτικές βάσεις γύρω από το Τελ Αβίβ και πως για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν υπερηχητικούς πυραύλους «Φατάχ».

LIVE: View of Tel Aviv’s skyline as Iran launches missiles into Israel https://t.co/nBVZZU7t1o

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία «συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε θα συνεχίσει επίσης να χτυπά δυναμικά στη Μέση Ανατολή, όπως συνέβαινε τον τελευταίο χρόνο».

«Τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ λειτούργησαν αποτελεσματικά. Υπήρξε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχαίτιση», ανέφερε. «Ακόμα ερευνούμε το αποτέλεσμα της επίθεσης και δεν θέλουμε να δώσουμε στον εχθρό όλες τις πληροφορίες», προσέθεσε. «Το Ιράν πραγματοποίησε μια σοβαρή πράξη απόψε και ωθεί τη Μέση Ανατολή σε κλιμάκωση. Θα δράσουμε στον τόπο και τον χρόνο που θα επιλέξουμε, σύμφωνα με την καθοδήγηση του πολιτικού κλιμακίου», συνεχίζει.

Το Ιράν όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν δύο κύματα επιθέσεων και σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν το 80% των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν πέτυχαν τους στόχους τους.

Λίγο μετά τις 20:30, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο κίνδυνος έχει προς το παρόν τελειώσει και πως οι πολίτες μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

Multiple intercepts over us just now pic.twitter.com/AfzxFsF7Q7