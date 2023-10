Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πολλοί άμαχοι Παλαιστίνιοι κινούνται προς νότο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα εξαλείψει τη Χαμάς μετά την επίθεση που πραγματοποίησε πριν από μία εβδομάδα, κατά την οποία σκότωσε 1.300 Ισραηλινούς και πήρε πολλούς ομήρους.

Το Ισραήλ έχει θέσει έκτοτε τη Λωρίδα της Γάζας, την οποία κυβερνά η Χαμάς και στην οποία ζουν 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, σε πλήρη πολιορκία και τη βομβαρδίζει με αεροπορικά πλήγματα. Οι αρχές της Γάζας λένε πως έχουν σκοτωθεί 1.900 άνθρωποι.

Χθες, Παρασκευή, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της βόρειας Γάζας έλαβαν ειδοποίηση από το Ισραήλ να φύγουν προς νότο μέσα σε 24 ώρες, προθεσμία που έληξε στις 5 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Είδαμε σημαντική κίνηση παλαιστινίων αμάχων προς νότο», δήλωσε ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόρνικους, νωρίς σήμερα το πρωί στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων μέσω βιντεοδιάσκεψης. Δεν έκανε καμιά αναφορά στην προθεσμία και δεν δέχθηκε ερωτήσεις.

«Γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινοί έφεδροι σε σχηματισμό ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων. Είναι όλοι γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, στο νότο, στο κέντρο και το βορρά, και ετοιμάζονται για όποιο στόχο τους ανατεθεί, για όποια αποστολή».

«Στο τέλος αυτού του πολέμου θα έχουμε διαλύσει τη Χαμάς και τις στρατιωτικές δυνατότητές της και θα έχουμε αλλάξει θεμελιωδώς την κατάσταση ώστε η Χαμάς να μην έχει ποτέ ξανά την ικανότητα να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά σε ισραηλινούς αμάχους ή στρατιώτες».

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους και είπε στους κατοίκους να μείνουν.

JP: Ο ισραηλινός στρατός βρήκε πτώματα αγνοουμένων στη Λωρίδα της Γάζας

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα.

Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε χθες τις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αναμένεται ευρείας κλίμακας έφοδος με σκοπό να εξαλειφθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

Civilians living in northern Gaza have been told by the Israeli military to use two roads to head south as they warn more than one million people to leave the area.

Nick Beake is in southern Israel for #BBCBreakfasthttps://t.co/pMM0Sgbok3pic.twitter.com/qPDyqDgFcU