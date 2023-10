«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μεγάλη χερσαία εισβολή στη Γάζα -«Απόλυτο κακό η Χαμάς» λέει ο Μπάιντεν

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε πως οι νεκροί «ξεπέρασαν τους 1.000», ενώ άλλοι 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», συνόψισε ο αντισυνταγματάρχης Κόνρικους αναφερόμενος στην επίθεση, την πιο πολύνεκρη από ιδρύσεως κράτους.

Ακόμη 50 άνθρωποι θεωρείται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις αρχές του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας πάνω από 200 στόχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 4.600 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο, με άλλα λόγια οι νεκροί συνολικά είναι πάνω από 2.000, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ετοιμάζεται να διατάξει χερσαία επιχείρηση στον θύλακα.

Επαφές ΗΠΑ-Ισραήλ στο κορυφαίο επίπεδο

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τρίτη σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί», δυο μέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ (αύριο Πέμπτη), ανέφερε λακωνικό ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός πιστεύεται πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας.

«Επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ζήτημα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις γι’ αυτό», εξήγησε ο κ. Σάλιβαν, σπεύδοντας να προσθέσει πως δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ούτε να αποκαλύψει υπερβολικά πολλά «αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 900 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί και άλλοι περίπου 4.600 έχουν τραυματιστεί στο ισραηλινό αεροπορικό σφυροκόπημα στον μικροσκοπικό παραθαλάσσιο θύλακα (40 χιλιόμετρα μήκος x 10 χιλιόμετρα πλάτος) όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, από το Σάββατο. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν πως έχουν μείνει άστεγοι μέσα σε πέντε ημέρες πάνω από 180.000 Παλαιστίνιοι.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp