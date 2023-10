Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ορκίζεται να «καταστρέψει» τη Χαμάς - Ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές επιδρομές με στόχο «αμάχους» σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που ελέγχεται από το ισλαμιστικό κίνημα.

"Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασέμ (Σ.τ.Σ: η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) εκτόξευσαν ρουκέτες στο Τελ Αβίβ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα που στόχευαν αμάχους στους καταυλισμούς Αλ Σάτι και Αλ Τζαμπάλια", ανέφερε η Χαμάς.

Hamas launched several rockets at Tel Aviv's Ben Gurion Airport in Israel. The responsibility for this attack has been claimed by Hamas' Al-Qassam. It's been reported that, due to these strikes, planes were unable to land at the Ben Gurion Airport.

