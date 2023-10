«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Υπό πολιορκία η Γάζα - 1.500 νεκροί της Χαμάς μέσα στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε επίσης στα όπλα 300.000 εφέδρους, αριθμό που δεν έχει προηγούμενο, και επέβαλε αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, εγείροντας φόβους ότι σχεδιάζει χερσαία επίθεση σε απάντηση στην πιο τολμηρή και αιματηρή επίθεση της Χαμάς εδώ και δεκαετίες.

JUST IN: Israel cuts off water supply to Gaza. Orders for cutting off water supply were given earlier in the day. #IsraelPalestineWar #GazaUnderAttack #Israel_under_attack #Hamas #Gaza #FreePalastine pic.twitter.com/0yDmRVfF3q

Η βία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.100 ανθρώπους, ενώ έχει προκαλέσει διεθνείς δηλώσεις υποστήριξης προς το Ισραήλ, διαδηλώσεις σε υποστήριξη των Παλαιστινίων και εκκλήσεις για να σταματήσουν οι συγκρούσεις και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο αριθμός των Ισραηλινών που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς ανήλθε σε 900, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 2.600 τραυματίες και δεκάδες έχουν συλληφθεί όμηροι. Μεταξύ των Ισραηλινών που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται 260 κυρίως νέοι άνθρωποι που πυροβολήθηκαν σε φεστιβάλ μουσικής στην έρημο, από όπου απήχθησαν κάποιοι από τους ομήρους.

Σε σχόλιά του που επικαλέστηκε ο Ραδιοσταθμός του Ισραηλινού Στρατού, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νέες διεισδύσεις από τη Γάζα από χθες, Δευτέρα. Σε προφανή απάντησή του στις φήμες ότι ένοπλοι χρησιμοποίησαν διαμεθοριακές σήραγγες, ο Χαγκάρι σημείωσε ότι ο στρατός δεν έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο.

Πολυκατοικίες, ένα τζαμί και νοσοκομεία βρίσκονται μεταξύ των τόπων που δέχθηκαν επίθεση και τα πλήγματα κατέστρεψαν δρόμους και σπίτια, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ισραήλ βομβάρδισε επίσης τα κεντρικά γραφεία της ιδιωτικής Παλαιστινιακής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.

Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0